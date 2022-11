Tunisie-France : Camavinga, Guendouzi, Thuram... Didier Deschamps va faire tourner

Didier Deschamps va "être dans le gestion". Première sélection qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial qatari, rejointe depuis par le Brésil et le Portugal, l'équipe de France aborde son troisième et dernier match de poules avec confiance et sérénité. Si cette rencontre ne sera pas sans enjeu pour les Bleus, qui devront assurer la première place du Groupe D, le sélectionneur tricolore va en profiter pour faire tourner contre la Tunisie, mercredi 30 novembre (à 16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). "Il va y avoir des changements", a confirmé "DD" devant la presse, mardi 29 novembre. "Combien ? Vous ne le saurez pas et l'adversaire non plus. Les dernières infos, je les ai 1h30 avant. (...) Les 24 joueurs sont aptes à jouer."

Face aux "Aigles de Carthage", qui peuvent encore rêver si les planètes s'alignent, le patron des champions du monde va procéder à une large revue d'effectif. À commencer par le poste de gardien. Dans le but, Steve Mandanda devrait suppléer Hugo Lloris, qui va donc devoir patienter un peu avant d'égaler le record de sélections de Lilian Thuram (142). À 37 ans, le portier du Stade Rennais va jouer son deuxième match dans un Mondial, après l'insipide Danemark-France (0-0) de 2018. En défense, Benjamin Pavard, remplaçant face au Danemark (2-1), va retrouver sa place à droite.