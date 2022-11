Tunisie-France : pourquoi parle-t-on du "match des coiffeurs" ?

On le surnomme "le match des coiffeurs". Les Bleus d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, avant même de disputer son troisième et dernière rencontre de poules, Didier Deschamps va pouvoir faire souffler ses habituels titulaires. Pour affronter la Tunisie, mercredi 30 novembre (à 16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), le sélectionneur de l'équipe de France va faire tourner, avec neuf changements par rapport au dernier match. Ceux qui ont ciré le banc lors des deux premières rencontres, contre l'Australie (4-1) puis face au Danemark (2-1), vont bénéficier d'un peu de temps de jeu.

Ces joueurs-là sont affublés du terme "coiffeurs". Mais, concrètement, d'où vient cette expression ? Il faut remonter à la Coupe du monde 1958, que la France de Just Fontaine a terminé à la troisième place. À cette époque, les changements n'étaient pas autorisés. De fait, les onze joueurs qui débutaient la rencontre étaient les onze joueurs qui la terminaient. En demi-finale contre le Brésil (5-2), Robert Jonquet avait ainsi été obligé de rester sur le terrain alors qu'il s'était cassé la jambe. Dès lors, les joueurs sur la touche auraient eu, selon la légende, pour passe-temps de couper les cheveux de leurs coéquipiers titulaires.