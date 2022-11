"Une défaite qui fait mal" : l'Argentine de Messi "dévastée" après la déroute saoudienne

Pourtant, l'Argentine avait parfaitement débuté son aventure dans ce Mondial, avec un but rapide de Lionel Messi sur penalty (10e, s.p). Mais, alors que la messe semblait être dite, les joueurs de l'Albiceleste, incapables de faire le break, se sont égarés dans le désert qatari. "Le but marqué rapidement nous a causé du tort, cela nous a induits en erreur", a analysé le septuple Ballon d'Or, qui s'est lancé dans une autocritique de sa sélection. "Nous savions que cela pouvait arriver de ne pas jouer de la meilleure des manières au premier match. Nous n'avons pas retrouvé le jeu, le fonctionnement que nous avions montré pendant longtemps. Et, au fil des minutes, avec un résultat contraire, les choses deviennent de plus en plus difficiles".

Un constat partagé par Lionel Scaloni, qui a évoqué "un jour triste" pour l'Argentine. "À la pause, on se disait que le match était bizarre, qu'un but pouvait tout changer. Et c'est ce qui s'est passé. (Les joueurs) sont tous très touchés, mais pensent déjà à inverser la situation. Tout le monde nous donnait favori avant le match, mais on sait que ce genre de choses peut arriver dans un Mondial. Parfois, tu peux être infiniment supérieur, mais en un but, ta dynamique change complètement", a détaillé le sélectionneur. "Le match nous échappe en un rien de temps, sans que l'on s'en rende compte, on est à 2-1."