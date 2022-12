VIDÉO - "Inacceptable", "très pauvre", "une blague"... L’arbitrage du Mondial déchaîne les critiques

"Je m’en moque, je vais dire ce que je pense et qu’ils aillent se faire voir", s’est-il énervé. "C’est très étrange que notre match ait eu un arbitre d’un pays toujours en lice et qu’il n’y ait eu aucun Portugais parce qu’ils ont le niveau pour la Ligue des champions, ils l’ont pour être ici. (...) Les arbitres d’aujourd’hui ne sont pas habitués à la C1. Ils ont clairement fait basculer le jeu contre nous", a-t-il conclu, estimant avoir été lésé d’un penalty avant la pause. "Je dois le dire, car c'est plus fort que moi. Il est inacceptable qu'un arbitre argentin arbitre notre match ici aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, et ce que Messi a dit", a renchéri Pepe. Car les remontrances contre les hommes noirs ont débuté la veille, lors d’une rencontre explosive entre l’Albiceleste et les Pays-Bas.