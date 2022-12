VIDÉO - Croatie-Brésil : Ivan Perisic remercie Neymar pour le geste envers son fils

Seul le sport peut offrir de telles images. Celle de Neymar en larmes, effondré après l'élimination du Brésil par la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b) en quarts de finale, et consolé par le fils d'un adversaire, restera comme l'une des plus touchantes du Mondial qatari. Alors qu'il pleurait dans les bras de Dani Alves, son ami et partenaire, au coup de sifflet final, le meneur de jeu de la Seleção a vu le fils d'Ivan Perisic se précipiter vers lui pour le réconforter après avoir vu son rêve de soulever la Coupe du monde anéanti.

Stoppé par un membre de la sécurité, le jeune Leo, maillot de la Croatie floqué du numéro 4 de son père, a pu accéder à "Ney", qui a eu la classe d'accueillir ce geste d'affection, malgré l'immense déception qui l'envahissait. Il lui a d'abord tendu la main, avant de le prendre dans ses bras et de le serrer contre lui. Un moment de tendresse durant lequel le co-meilleur buteur de l'histoire du Brésil, à égalité avec Pelé (77 réalisations), a même esquissé un sourire à destination du garçon.