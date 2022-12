France-Pologne : Jules Koundé avait-il le droit de jouer avec une chaine autour du cou ?

L'image n'est pas passée inaperçue. Elle en a même étonné plus d'un sur les réseaux sociaux. Au coup d'envoi du huitième de finale entre la France et la Pologne, dimanche 4 décembre, Jules Koundé portait une chaine en or autour du cou. Un accessoire qu'il n'aurait dû afficher, car celui-ci est interdit par l'International Board (Ifab), garant des lois du jeu.

"Un joueur ne doit pas utiliser d'équipement ou porter quoi que ce soit de dangereux. Tout type de bijou (colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreille, rubans de cuir ou de caoutchouc, etc.) est interdit et doit être ôté", indique la loi 4 du football, se rapportant à l'équipement des joueurs sur le terrain. "Recouvrir les bijoux de ruban adhésif n'est pas autorisé."