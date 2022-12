VIDÉO - Le triplé de Gonçalo Ramos, la longévité de Pepe... Revivez les buts de Portugal-Suisse

On ne le sait pas encore, mais ce coup de pétard annonce un feu d'artifice. Sur un corner botté par Bruno Fernandes, Pepe, plein axe, surgit entre Fabian Schär et Manuel Akanji. De la tête, le roc catapulte le ballon au fond du but (2-0, 33e), devenant, à 39 ans et 283 jours, le plus vieux joueur à marquer dans une rencontre à élimination directe de Coupe du monde.