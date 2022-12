VIDÉO - Maroc-Portugal : Youssef En-Nesyri s'est envolé à 2,78 mètres sur son but

La tête dans les nuages. Youssef En-Nesyri a sans doute inscrit le plus but important de l'histoire du Maroc. Samedi 10 décembre, lors du quart de finale contre le Portugal (1-0), le buteur des Lions de l'Atlas a plané sur l'Al-Thumama Stadium. À la 42e minute de jeu, l'attaquant du FC Séville s'est envolé pour reprendre un centre de Yahya Attiat-Allah, délivré depuis la gauche. Resté suspendu dans les airs, il a résisté à Ruben Dias, venu au duel, et devancé la sortie du gardien portugais Diogo Costa. D'une tête piquée, il a permis aux hommes de Walid Regragui d'ouvrir le score dans l'euphorie collective.

Sur ce but historique, En-Nesyri, qui mesure 1,88 mètre, a pu faire admirer sa détente exceptionnelle. Au plus haut de son saut, il a culminé à 2,78 mètres, avec ses crampons mesurés à 90 centimètres de la pelouse. Une hauteur vertigineuse qui a ouvert une voie royale au Maroc, devenu le premier pays du continent africain demi-finaliste d'une Coupe du monde, après les échecs successifs du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010 en quarts de finale.