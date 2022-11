Mondial 2022 : qualifiés, les Bleus ont vaincu la malédiction du champion du monde

"Les statistiques sont là... Cela montre bien la difficulté et l'exigence du haut niveau", poursuivait le technicien tricolore. "Gagner est très difficile, se maintenir l'est encore plus. Cet historique vient le confirmer. Mais vous n'allez pas réussir à me saper le moral." Les Bleus ont surtout réussi à conjurer le sort. Antoine Griezmann et ses coéquipiers deviennent ainsi les premiers champions du monde en titre à se hisser en phase à élimination directe depuis 2006, et la qualification du Brésil.