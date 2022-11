VIDÉO - "Ce groupe a envie de faire de belles choses" : les Bleus satisfaits après la fin du match contre Danemark

Passeur décisif sur le second but tricolore, sa 26e offrande en Bleus, Antoine Griezmann a mis en avant la prestation très convaincante de son équipe. "C'est une très belle victoire", se félicite-t-il au micro de TF1. "On savait que ça allait être un match compliqué. On avait perdu deux fois en Ligue des nations. On a fait un gros travail tous ensemble", souligne-t-il. "Tout le monde a fait un effort exceptionnel ce soir. On est très heureux", lance le meneur de l'Atletico de Madrid.