Match d'ouverture à Mexico, finale à New York... Voici le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026

La Fifa a dévoilé, dimanche 4 février, les contours du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada et dont le format a été élargi de 36 à 48 équipes. Le coup d'envoi du premier match, qui succédera à la cérémonie d'ouverture, sera donné le 11 juin au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu, quatre semaines plus tard, le 19 juillet au MetLife Stadium, en banlieue de New York.

Petit à petit, le voile se lève sur la Coupe du monde 2026. À deux ans et demi du coup d'envoi du Mondial de football, coorganisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Fifa a révélé, dimanche 4 février, le calendrier complet des matchs de la compétition. "L'expérience des fans va être incroyable", a promis le patron de l'instance Gianni Infantino, auteur de l'annonce lors d'une cérémonie télévisée depuis Miami, fief du nouveau club de Lionel Messi, en présence de la femme d'affaires et mannequin Kim Kardashian, de l'humoriste et comédien Kevin Hart et du rappeur Drake.

Pour ce tournoi plus imposant que jamais, dont le format a été élargi à 48 équipes, contre 32 depuis 1998, pour un total de 104 matchs, la Fifa espère voir affluer "6 millions de supporters" dans les 16 stades déjà révélés en 2022.

L'historique Azteca à l'honneur

Cœur battant du football mexicain, l'historique Azteca, à Mexico, accueillera la cérémonie et le match d'ouverture le 11 juin 2026. L'enceinte, théâtre de la "Main de Dieu" et du "but du siècle" de Diego Maradona, lors du quart du Mondial 1986 de l'Albiceleste contre l'Angleterre (2-1), sera la première à avoir les honneurs de l'ouverture de la compétition pour la troisième fois, après 1970 et 1986. Deux éditions qui aboutirent respectivement, au même endroit, aux sacres du Brésil et de l'Argentine. Le Canada, autre pays hôte, débutera à Toronto, le 12 juin, en même temps que le "Team USA" à Los Angeles.

Le mythique Azteca de Mexico, écrin de la cérémonie d'ouverture. - ALFREDO ESTRELLA / AFP

Le MetLife Stadium et ses 82.500 places, hôte des franchises de football américain des New York Jets et Giants, situé à East Rutherford, à l'ouest de Manhattan, recevra lui la finale le 19 juillet. Préféré à Dallas et Los Angeles, autres villes pressenties pour accueillir ce match - on croise les doigts pour l'équipe de France -, le complexe du New Jersey est adjacent au site de l'ancien Giants Stadium, démoli en 2010, qui avait accueilli trois rencontres du Mondial 1994, dont la victoire surprise de la Bulgarie d'Emil Kostadinov, bourreau des Bleus lors des éliminatoires, en quarts contre la Mannschaft de Lothar Matthäus (2-1). Le match pour la troisième place aura quant à lui lieu à Miami, où la Fifa a installé des bureaux l'an dernier.