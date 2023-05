Coupe du monde 2026 : le logo dévoilé, des poules "régionalisées"

Au cours de cet événement, la Fifa a lancé la campagne "We are 26" ("Nous sommes 26"), "un cri de ralliement" qui met l'accent sur l'unité et l'inclusion. "Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de toutes les Coupes du monde", a annoncé Gianni Infantino, à propos du tournoi, le premier de l'histoire à accueillir 48 équipes - au lieu de 32 précédemment -, qui se jouera dans 16 villes hôtes (2 au Canada, 3 au Mexique et 11 aux États-Unis).