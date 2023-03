Football : plus de 100 matchs, 48 équipes... voici à quoi devrait ressembler le Mondial 2026

On y voit plus clair. Plusieurs médias américains, dont les très sérieux "New York Times" et "The Athletic", ont dévoilé mardi les grandes lignes du déroulement de la Coupe du monde 2026. Si le passage à 48 équipes (depuis 1998, 32 formations étaient qualifiées pour la phase finale, ndlr), une première dans l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions, était connu depuis quelques mois déjà, le flou subsistait autour des autres modalités.