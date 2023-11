Coupe du monde 2034 : seule candidate, l'Arabie saoudite ouverte à l'accueil du Mondial en été ou en hiver

En été comme en hiver. Seule candidate déclarée à l'organisation de la Coupe du monde 2034, après la défection de l'Australie, l'Arabie saoudite va accueillir la grand-messe du football. "Le plus grand spectacle du monde sera organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 - en Amérique du Nord. Les deux éditions suivantes (...) se dérouleront en Afrique (Maroc) et en Europe (Portugal et Espagne) - avec trois matchs de célébration en Amérique du Sud (Argentine, Paraguay et Uruguay) - en 2030 et en Asie (Arabie saoudite) en 2034", a annoncé sur Instagram, mardi 31 octobre, le patron de la Fifa, Gianni Infantino.

Une victoire pour Mohammed ben Salmane, le prince héritier qui en avait fait son objectif suprême à des fins de soft power. Assuré d'accueillir les meilleurs footballeurs de la planète dans 11 ans, le richissime pays du Golfe va désormais plancher, avec la Fifa, sur les modalités de la compétition. À commencer par la période (été ou hiver) à laquelle la Coupe du monde aura lieu. "Nous sommes prêts à faire face à toutes les possibilités", a indiqué, mardi soir, à l'AFP, le président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal, en marge de la remise des prix de la Confédération asiatique (AFC), au Qatar.