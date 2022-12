Angleterre-France : le jour où Wembley a entonné une émouvante "Marseillaise"

En signe de solidarité avec le peuple français, Wembley s’illumine aux couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge et affiche les mots "Liberté, égalité, fraternité" sur son entrée. Un tifo tricolore est déployé en tribunes, où a pris place le Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron. Le prince William, accompagné des sélectionneurs Roy Hodgson et Didier Deschamps, dépose des gerbes de fleurs sur la pelouse avant les hymnes. Fait rare, le protocole d’avant-match est bouleversé et God save the Queen est interprété en premier.