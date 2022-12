Argentine-France : les bancs peuvent-ils faire basculer la finale ?

Toutefois, contre l'Argentine, les habituels 12e, 13e ou 14e hommes auront un rôle d'autant plus important que le flou persiste à vingt-quatre heures de la finale. Le mystérieux virus, qui avait mis sur la touche Adrien Rabiot et Dayot Upamecano au tour précédent, continue de sévir. À cela s'ajoutent les pépins physiques et l'usure inhérente à l'enchaînement des matchs. Résultat des courses, Ibrahima Konaté, Raphaël Varane, Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman et Théo Hernandez ont été ménagés vendredi et demeurent incertains pour dimanche (même s'ils se sont entraînés normalement samedi). D'où l'importance de pouvoir compter sur un groupe, dans son ensemble, compétitif et pleinement concerné. "Quand j'ai la possibilité de choisir entre qualité et qualité, ça me va", résume Didier Deschamps. Reste à effectuer (encore) les choix avisés...