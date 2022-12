Le journal du Mondial du 1er décembre : l’Allemagne dos au mur

Dans le groupe E, la bataille sera totale entre les quatre formations qui sont l’Espagne, le Japon, le Costa Rica et l’Allemagne. En meilleure posture, l’Espagne (4 pts) et le Japon (3 pts) s’affronteront avec un seul but : assurer leur qualification en huitièmes et obtenir la première place du groupe E. L’autre rencontre du groupe opposera le Costa Rica (3 pts) àl’Allemagne (1 pt) à 20h,en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info. La formation allemande, dos au mur, doit espérer une débâcle japonaise et un gros succès face à son adversaire du jour pour espérer passer la phase de poules. Malheur au(x) vaincu(s) ?