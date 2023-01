Deschamps prolongé jusqu'en 2026 : "Une marque de confiance très importante", estime le sélectionneur des Bleus

"C'est un immense plaisir pour moi. Vous savez la considération que j'ai pour l'équipe de France. Je la considère au-dessus de tout et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, que ce soit lors de ma première vie en tant que joueur ou la deuxième en tant que sélectionneur", a-t-il réagi à la suite de cette annonce lors de la conférence de presse qui a suivi.

"Si je continue, c'est que je suis convaincu qu'il y a de belles choses à faire et que j'ai toute l'énergie pour le faire", a-t-il par ailleurs déclaré afin de justifier sa décision. Le sélectionneur devrait donc rester à son poste jusqu'en 2026. Un contrat de quatre ans, qu'il a défini comme une "marque de confiance très importante" de la part du président de la Fédération française de football Noël le Graët, tout en assurant avoir malgré tout "une exigence de résultat".

"L'attente est toujours importante avec les qualifications pour l'Euro-2024 qui vont arriver", a assuré Didier Deschamps, annonçant d'ors et déjà les prochaines échéances. "Il ne faut jamais s'endormir sur nos lauriers et avoir toujours la même exigence pour atteindre notre objectif qui est de nous qualifier pour l'Euro", a-t-il continué, déterminé.