Coupe du monde féminine 2023 : découvrez le calendrier des Bleues

C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre chez les Bleues, avec son lot d'incertitudes et de manques d'automatismes. Même si le groupe tricolore regorge de qualité sur toutes les lignes - de l'indiscutable Wendie Renard aux revenantes Eugénie Le Sommer et Amandine Henry en passant par Kadidiatou Diani -, la mayonnaise pourrait mettre un peu de temps à prendre. Tant et si bien que la France n'apparaît pas forcément au premier rang des favoris du tournoi, qui se déroule du 20 juillet au 19 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais le nouveau sélectionneur se dit serein quant à la possibilité de faire un beau parcours cet été. "Elles ont tout, donc, on va être très clair, c'est à moi d'aller chercher ces petites choses. Si on réussit, j'aurai trouvé. Si on ne réussit pas, ce sera de ma responsabilité", déclare-t-il dans les colonnes de RTL. "On ne peut pas bien travailler avec des joueuses de qualité, dans un environnement parfait et ne rien avoir au bout, donc forcément un jour ça va payer", ajoute celui qui, à la tête de l'Arabie Saoudite, a infligé sa seule défaite à l'Argentine au Qatar.