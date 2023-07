"Diriez-vous cela d'un père footballeur ?" : la remarque sexiste d'un commentateur du Mondial choque l'Australie

Un dérapage, micro ouvert, devant presque 2 millions de téléspectateurs, qui a choqué. "Alors que nous célébrons les femmes dans le sport et continuons à plaider pour l'égalité, quel type de commentaire archaïque est-ce ?", a écrit l'un d'eux sur Twitter. "Pourquoi diable la volonté sportive d'une femme changerait-elle à cause de l'accouchement ?", a fulminé un internaute, quand un autre s'est demandé si la même remarque aurait été faite à un joueur devenu papa. "Diriez-vous que cela d'un père footballeur ? Arrêtez de stéréotyper les mères." "L'affichage public de l'ignorance misogyne dépasse l'entendement", a fustigé un fan des Matildas, dénonçant un "commentaire dégoûtant". "Je ne sais pas si ce commentateur a déjà rencontré une mère... Les personnes les plus instinctivement compétitives sur Terre", a rappelé le comédien et humoriste australien Dan Ilic.

Critiqué de toutes parts, David Basheer, qui n'a pas réagi, a toutefois pu compter sur quelques soutiens, suggérant que son commentaire était surtout maladroit. "David Basheer, qui a passé des années de sa carrière à défendre et à promouvoir le football féminin, a fait un commentaire maladroit d'éloges", a jugé une internaute, en réponse à un supporter en colère.