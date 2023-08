Coupe du monde féminine : les Bleues déroulent face au Panama (6-3) et se qualifient pour les huitièmes

La qualification désormais en poche, en compagnie de la Jamaïque et non du Brésil, les Bleues peuvent toujours croire en leur rêve de décrocher un premier sacre mondial. Il leur reste pour cela quatre étapes à franchir. La première, à l'occasion des huitièmes de finale, est programmée le mardi 8 août, à 13h (heure française). Leur adversaire sera connu ce jeudi. Il s'agira de la Colombie, du Maroc, de la Corée du Sud, ou, plus périlleux, de l'Allemagne, deuxième nation au classement Fifa.