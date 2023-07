Coupe du monde féminine 2023 : les Bleues calent d'entrée face à la Jamaïque

Au retour des vestiaires, les Bleues ont mieux maitrisé le ballon et le jeu, avec quelques belles constructions. Elles ont enchainé les distributions de ballons devant le but des Jamaïcaines, moins impressionnantes en seconde période. La jeune défenseure Maëlle Lakrar a failli libérer la route des Bleues dans ce Mondial, en toute fin de match : sur un corner de Kenza Dali, le ballon touché entre son épaule et sa tête, passe au-dessus du but (88e). Puis, une tête de Kady Diani a touché la barre puis le poteau (90e), sans rentrer.