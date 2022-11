Coupe du monde : le coup d’éclat de Casemiro qui qualifie le Brésil pour les huitièmes de finale

Présents en tribune, les champions du monde Roberto Carlos et Ronaldo n’ont pas pu s’empêcher de sourire. Car plus qu’un but, c’est un billet pour la suite de la compétition que Casemiro a offert au Brésil. Il restait sept minutes à jouer dans le temps réglementaire et la Seleçaõ continuait à buter sur de solides Suisses ce lundi 28 novembre au stade 974 de Doha. Côté gauche, Vicinius a décalé dans l’axe Rodrygo qui, en une touche de balle dos au but, servait le milieu de terrain de Manchester United dans la surface de réparation.