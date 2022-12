Coupe du monde : de Thuram à Hernandez, quand les défenseurs envoient les Bleus en finale

La photo est éternelle. À genoux, Lilian Thuram regarde dans le vide, croise les bras et met son index gauche sur sa bouche. "Moi-même, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait", se souvient-il pour franceinfo 20 ans plus tard. Nous sommes le 8 juillet 1998 et le défenseur vient d’inscrire son deuxième but en demi-finale de Coupe du monde au Stade de France. Deux sublimes frappes du gauche depuis l’extérieur de la surface. Lui qui n’avait jamais marqué, même pas à l’entraînement, propulsait les Bleus en finale d’un Mondial joué à domicile.