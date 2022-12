Déjà éliminé, l’Uruguay sera-t-il sanctionné pour les débordements après le match face au Ghana ?

En ligne de mire ? La Fifa et son arbitrage qui ont plongé les Uruguayens dans une colère noire dès le coup de sifflet final. À peine la rencontre terminée, une partie des joueurs s’est ruée sur l’arbitre de la rencontre Daniel Siebert pour tenter d’obtenir des explications. Edinson Cavani et Jose Maria Gimenez se sont approchés d’un peu trop près, récoltant chacun un carton jaune. "Bande de voleurs", s’est exclamé le second face caméra entre deux insultes. "On demandait le penalty à Edi, parce que le défenseur lui coupe sa course, ensuite celui sur Darwin (Nunez) était aussi on ne peut plus clair...", a expliqué Luis Suarez interrogé par la chaîne Teledoce.