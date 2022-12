Deschamps remonté contre la chaîne de Koundé : "Tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi"

Pour Jules Koundé, le port de cette chaîne "est un peu une superstition". "Il l'a à l’entraînement", a poursuivi son coach. En conférence de presse après le match, un journaliste a demandé à Didier Deschamps si le collier avait été enlevé car il contenait un symbole de l’arc-en-ciel, malmené depuis le début de la Coupe du monde au Qatar. "Non, non", a répondu l’entraîneur français un brin agacé. "Je n’ai pas regardé exactement la signification. Je lui ai dit 'D'ailleurs tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, autrement…'", a-t-il poursuivi.