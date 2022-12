En larmes, Cristiano Ronaldo a sans doute fait ses adieux au Portugal

Au coup de sifflet final après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, "CR7" n’a salué personne et a directement pris la direction des vestiaires. Ce n’est qu’en arrivant dans le couloir du stade Al-Thumama que Cristiano Ronaldo a craqué et fondu en larmes. Peut-être a-t-il pris conscience, à cet instant précis, qu’il ne porterait plus jamais le maillot du Portugal lors d’une Coupe du monde. Et peut-être plus jamais tout court. Sur les réseaux sociaux, les comptes officiels de la compétition lui disaient déjà "merci" en portugais dans le texte. À 37 ans, l’attaquant portugais a vu s’envoler sa dernière chance de remporter le trophée que convoite chaque footballeur.