Coupe du monde 2022 : face à un Danemark "sous-coté", Deschamps prêt à tout changer

"Il n’est pas moins apte voire un peu plus pour le deuxième. Il a l’expérience, c’est certain. Le plus important, c’est qu’il se sente prêt dans sa tête et dans son corps. Je sais qu’il l’est, je prendrai la décision par rapport à ça", a-t-il ajouté. "L’idéal pour toutes les équipes c’est d’être dangereuses, marquer des buts et ne laisser aucune occasion. La perfection, on ne l’atteint pas. On fait en sorte de s’en rapprocher le plus possible. Ça passe par différents choix, discussions, complémentarités aussi. C’est logique qu’on ait des choses aussi à améliorer. Je vous laisse l’initiative de ces différents débats, gauche, droite... Si vous pensez que c’est mieux ou pas… Je choisirai", a-t-il lâché, le regard plein de malice. Les Bleus s'entraînent à nouveau dans la soirée, sous les yeux de la presse. De quoi affiner davantage les pronostics sur le onze de départ.