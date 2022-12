Le Brésil a utilisé le numéro "24" en Coupe du monde pour la première fois et ce n’est pas anodin

Reste que le 24 est train de devenir un symbole de résistance et de revendication pour certains membres de la communauté LGBTQ+ au Brésil. Lors de la Gay Pride à Rio la semaine dernière, il s’est affiché sur un t-shirt géant de la Seleção avec un brassard arc-en-ciel. Le tout en soutien avec la Fédération brésilienne de football. Il apparaît de plus en plus que les t-shirts d’association et peut aussi souvent être aussi convoité que le 10 du roi Pelé, dont la santé inquiète, dans les tournois de quartiers opposant des équipes gays. "Nous sentons souffler un vent de maturité, dans le sens où (il est maintenant plus évident) qu'un numéro n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle de quelqu'un", s'enthousiasme le fondateur de FieL LGBT. Il était temps.