"Bougez-vous !" : le coup de gueule de Hervé Renard à la mi-temps d'Argentine-Arabie saoudite

"Je fais comme vous les gars", lâche-t-il en baissant la tête et remontant les épaules (dans une séquence visible ici sur Twitter). "Qu’est-ce qu’on fait ici ? C’est ça notre pressing ?", poursuit-il de plus en plus fort. S’adressant à Hassan Altambaki, Hervé Renard lui reproche de "rester devant la défense" au lieu d’être à sa place au milieu du terrain où Lionel Messi avait le ballon. "Tu veux qu’Ali aille le marquer au milieu ? Prenez vos téléphones, vous pouvez prendre une photo avec lui si vous voulez !", s’emporte-t-il. "Il va quelque part, tu le suis !", insiste-t-il encore en anglais. Ses propos sont rapportés en arabe par un interprète qui lui aussi hausse le ton. Comme l’impression d’assister à la fessée déculottée d’un enfant qui vient de faire une bêtise.