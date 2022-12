Le journal du Mondial du 3 décembre : stop ou encore pour l’Argentine de Messi ?

À la fin, il n’en restera qu’un. La Coupe du monde fait son "Koh-Lanta" dès ce samedi 3 décembre avec les premiers matches à élimination directe. Avec en option, le stress de la prolongation et les frissons des tirs au but. Les Pays-Bas donnent le coup d’envoi des huitièmes de finale dès 16h face aux États-Unis, co-organisateurs du prochain Mondial dans quatre ans. Puis ce sera au tour de l’Argentine de Lionel Messi d’affronter l’Australie, sortie du groupe D derrière la France. Une rencontre très attendue pour les fans de l’Albiceleste, à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info à 20h.