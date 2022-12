Le journal du Mondial du 9 décembre : le Brésil et l'Argentine visent une place dans le dernier carré

Et si c'était la bonne pour Lionel Messi ? Surprise d'entrée par l'Arabie Saoudite (1-2), l'Argentine a ensuite bien réagi. Plus costaude défensivement, et surtout plus équilibrée tactiquement, l'Albiceleste a battu le Mexique (2-0), la Pologne (2-0) puis l'Australie (2-1). À trois matchs d'une première couronne mondiale pour la "Pulga", les joueurs de Lionel Scaloni ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Néanmoins, ils sont opposés aux Pays-Bas, sereins depuis le début de la compétition et toujours invaincus depuis le retour de Louis Van Gaal au poste de sélectionneur (14 victoires, 5 nuls). Dans le sillage d'une défense redoutable (2 buts encaissés en 4 matchs), d'un Cody Gakpo tout feu tout flamme et d'un Memphis Depay retrouvé, les Oranje espèrent renverser la table et se qualifier pour le dernier carré. Ce choc sera à suivre dès 20h, en direct sur TF1 (et en live commenté sur TF1Info).