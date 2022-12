Le journal du Mondial du 13 décembre : objectif finale pour la Croatie et l'Argentine

Qui de Messi ou Modric en finale ? L'Argentine et la Croatie - portées par leurs deux ex-Ballons d'or - s'affrontent ce mardi (20h, en direct sur TF1, en live commenté sur TF1info, et en vidéo et en intégralité sur myTF1), en demi-finale de la Coupe du monde. Les joueurs de Zlatko Dalic rêvent d'une deuxième finale mondiale de rang, après leur échec de 2018. Ceux de Lionel Scaloni veulent, eux, offrir l'occasion à leur maître à jouer d'inscrire à son palmarès l'ultime titre qui lui manque. Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, TF1info vous livre à domicile le programme qui rythmera ce 24e jour placé sous le signe du ballon rond.