"Le rêve a pris fin" : le message sibyllin de Cristiano Ronaldo après l’élimination du Portugal

Le mot "rêve" revient cinq fois dans le texte qu’il a posté sur Instagram dimanche. "Gagner une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière", écrit Cristiano Ronaldo. "Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais mettre le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve", insiste-t-il. "CR7" dit avoir "tout donné" lors des cinq Mondiaux auxquels il a participé en 16 ans. Premier joueur de l’histoire à inscrire un but dans cinq Coupes du monde différentes, il assure n’avoir "jamais abandonné".