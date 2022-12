Coupe du monde 2022 : qualifiés pour la finale, les Bleus "ont faim" de victoire contre l’Argentine

"Ça va être compliqué une finale avec Leo Messi, le stade plein d’Argentins... Mais je pense qu’on a l’équipe et le coach pour", estime Antoine Griezmann. "Tu peux croire en nous. On va tout faire pour être prêts et être en forme pour ce match", lance-t-il à Adil Rami qui l’interrogeait en direct sur TF1. Didier Deschamps confirme "penser" à un plan pour contrer Lionel Messi, qui "fait beaucoup de différences" et que la France a déjà muselé lors des huitièmes de finale en Russie. "Forcément, il y a des précautions à prendre pour limiter au maximum son influence, même s’il y a quatre ans je ne l’attendais pas dans l’axe. Là, il joue plus dans une doublette avec beaucoup de liberté, et cette capacité à marquer et faire marquer", note-t-il.