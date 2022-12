VIDÉO - France-Pologne : le 52e but d'Olivier Giroud, meilleur buteur en Bleu de tous les temps

"Titi, attention, j'arrive !", avait prévenu Olivier Giroud. Il a tenu parole. Et plus vite qu'on aurait pu le penser. Douze jours après avoir égalé le record de buts de Thierry Henry (51 réalisations), en marquant un doublé contre l'Australie (4-1), lors de l'entrée en lice des Bleus dans le Mondial qatari, le numéro 9 de l'équipe de France a de nouveau frappé. Face à la Pologne, dimanche 4 décembre, l'attaquant du Milan AC a ouvert le score d'un tir du gauche en déséquilibre (44e), son 52e but en 117 sélections.

Grâce à cette réalisation, sa 4e en phase finale de Coupe du monde, il devient seul meilleur buteur tricolore de l'histoire, dépassant d'une unité Thierry Henry (51 buts en 123 capes, entre 1997 et 2010). Dans le détail, sur ses 52 buts, il en a inscrit 14 de la tête, 32 du pied gauche et 6 du droit.