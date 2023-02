FFF : Noël Le Graët va "poursuivre en diffamation" la ministre des Sports et conteste les accusations

Et Noël Le Graët ne veut pas s'arrêter là. Le néo-directeur du bureau de Paris de la Fifa compte bien "poursuivre en diffamation" la ministre des Sports, en première ligne depuis plusieurs mois dans ce dossier. "Nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République", affirme Thierry Marembert. Il l'accuse d'avoir "menti" sur le contenu du rapport d'audit.

"Je conteste le rapport et elle en fait évidemment partie", dénonce de son côté Noël Le Graët. "L'enquête a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe de contradictoire. (La ministre) a été juge et partie et ça, ce n'est pas possible." Dans les colonnes de L'Équipe, l'ex-président de la FFF assure avoir eu très brièvement Amélie Oudéa-Castéra au téléphone lundi matin, avant d'échanger "longuement" avec Emmanuel Macron.