Crise à la FFF : "Je ne l'ai jamais traité de harceleur", réplique Oudéa-Castéra à Le Graët

Selon l'avocat du dirigeant breton, les inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) "ont été manipulés, forcés par leur ministre". Des accusations réitérées par Me Florence Bourg sur les ondes de RMC. "La ministre veut la tête de Noël Le Graët depuis le départ. Elle s'est emparée d'un article de presse de So Foot et, depuis quelques mois, elle n'a jamais lâché l'affaire, c'était un combat continu. Demandez-lui : pourquoi un tel acharnement ? C'est un audit qui est une coquille vide où il n'y a pas d'éléments matériels qui soient évidents", a-t-elle dénoncé, évoquant "une manipulation".