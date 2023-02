Crise à la FFF : Le Graët, Diacre... un Comex décisif et inflammable

On n'avait plus vu un tel mélodrame depuis Knysna en 2010. Treize ans après le naufrage sud-africain des Bleus, le football français s'embourbe dans sa plus grave crise institutionnelle. Cette fois, c'est un scandale dont le protagoniste principal n'est autre que Noël Le Graët, son président, qui pousse la Fédération française (FFF) au bord de l'implosion. Longtemps restées en interne, les dérives du "système de harcèlement moral et sexuel" installé par le dirigeant âgé de 81 ans ont été épinglées par une enquête du magazine So Foot, qui a débouché sur une mission d'audit de la première Fédération sportive de France.

Deux semaines après la remise du rapport final, confirmant sans surprise le pré-rapport établi le 30 janvier qui accablait sérieusement "NLG", "illégitime" pour "administrer et représenter le football français", son sort va être scellé. En retrait depuis le 11 janvier, submergé par de multiples polémiques (son comportement inapproprié avec les femmes, ses propos offensants envers Zinédine Zidane...), l'ancien maire de Guingamp va reprendre le contrôle de la "3F", au moins provisoirement. Mardi 28 février, sur les coups de 10h, Noël Le Graët va présider un Comité exécutif déterminant, qui statuera sur son cas.