Crise chez les Bleues : et maintenant, qui pour succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France ?

La FFF va désormais se mettre en quête d'un successeur. Vu l’urgence de la situation - les tricolores doivent prochainement disputer deux matchs amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril) - et l'approche de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), le choix devrait être assez rapide. Pour cela, Philippe Diallo a demandé à une commission composée de quatre membres du Comex (Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller) "d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste et de lui formuler ses recommandations". Si aucune communication officielle n'a encore été faite à ce sujet, plusieurs noms ont filtré dans les médias ces derniers jours. Et un trio semble tenir la corde.