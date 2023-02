Crise chez les Bleues : la capitaine Wendie Renard claque la porte de l'équipe de France

Avec fracas, elle claque la porte des Bleues. Wendie Renard, capitaine de l'équipe de France, a annoncé, vendredi 24 février, sur ses réseaux sociaux, qu'elle portera plus le maillot tricolore tant que Corinne Diacre et son staff resteront en place. "C'est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'équipe de France", a écrit la défenseure de l'Olympique lyonnais, du haut de ses 142 capes en Bleue. "Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions", a-t-elle indiqué, à cinq mois du Mondial 2023, organisé du 20 juillet au 20 août, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"J'aime la France plus que tout, je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", s'est justifiée la joueuse la plus titrée du football français (34 trophées, dont 15 championnats de France, 9 Coupes de France et 8 Ligues des championnes), qui a fait son entrée, lors du Tournoi de France, dans le Top 10 des footballeuses tricolores les plus capées. "C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale."