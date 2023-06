Cristiano Ronaldo atteint le cap historique des 200 sélections avec le Portugal

Encore un peu plus dans l'Histoire. Aligné dès le coup d'envoi contre l'Islande, au sein du 5-3-2 portugais, Cristiano Ronaldo a fêté mardi sa 200e sélection. En disputant ce match comptant pour les qualifications à l'Euro, à Reykjavik, l'attaquant devient le premier joueur à dépasser ce seuil mythique. "Atteindre les 200 matchs internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection", a lancé la star lusitanienne, qui évolue désormais à Al-Nassr, en Arabie Saoudite.

Après avoir honoré sa première cape un soir d'août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, contre le Kazakhstan, l'emblématique avant-centre est devenu, en mars dernier, le joueur comptant le plus de matchs sur la scène internationale. Il a dépassé le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196 sélections). Et CR7 espère faire encore gonfler son record, lui qui ne compte pas prendre sa retraite internationale de son propre gré. "Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c'est toujours un rêve", a-t-il assuré.