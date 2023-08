Après son baiser forcé, le président de la Fédération espagnole de football devrait démissionner

Le sulfureux dirigeant de 46 ans, au passé émaillé de polémiques et de comportements douteux, est critiqué de toutes parts depuis qu'il a agrippé à deux mains la tête de Jennifer Hermoso. Il l'a ensuite embrassée par surprise sur la bouche, le tout filmé par les caméras, juste après la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre (1-0) en finale de la Coupe du monde. Son geste a fait réagir les plus hautes instances du ballon rond et du pouvoir, depuis le Premier ministre espagnol en exercice jusqu'à l'Association des footballeurs espagnols, la Ligue professionnelle de football féminin et le syndicat international des joueurs FIFPro et même la Fifa, qui a lancé à son encontre une procédure disciplinaire.