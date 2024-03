Dernier choc avant l'Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre France-Allemagne ?

Brillamment qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France affronte l'Allemagne ce samedi 23 mars. Une rencontre qui n'en a d'amicale que le nom, à quelques mois seulement du lancement de la compétition outre-Rhin. Ce match est à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Un test grandeur nature. L'équipe de France affronte, samedi 23 mars au Groupama Stadium de Lyon, l'Allemagne lors d'un match amical. À quelques mois de l'Euro 2024, qui aura lieu outre-Rhin, cette rencontre tombe à pic pour permettre aux Bleus de se jauger et d'affiner les automatismes contre un adversaire qui a perdu de sa superbe mais qui reste parmi les meilleures équipes du continent. Les Français auront, en plus, sans doute à cœur de prendre leur revanche contre la Mannschaft, seul adversaire à leur avoir fait mordre la poussière depuis la finale de la Coupe du monde 2022. Il s'agissait déjà d'un match amical (1-2), en septembre dernier, à Dortmund.

Des dynamiques diamétralement opposées

Pour tenter d'alimenter la bonne dynamique, marquée par des éliminatoires à l'Euro presque parfaits (sept victoires, un nul, 29 buts marqués pour seulement trois encaissés), Didier Deschamps devra toutefois faire sans son talisman Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atletico de Madrid, qui restait sur une folle série de 84 matchs consécutifs disputés en Bleus, a dû déclarer forfait pour ce rassemblement. En revanche, le sélectionneur tricolore peut compter sur un Kylian Mbappé toujours aussi performant malgré un temps de jeu raccourci ces dernières semaines au PSG (ce qui n'est pas pour déplaire au technicien, en prévision des grandes échéances).

En face, les Allemands arrivent sur la pointe des pieds et en plein doute. La formation de Julian Nagelsmann, arrivé aux commandes en septembre dernier, reste sur deux victoires lors de ses dix derniers matchs (six défaites, deux nuls). Au-delà des stricts résultats, le contenu des rencontres et les joueurs alignés semble mettre en lumière un trou générationnel et des difficultés structurelles amenées à durer. Toujours est-il que Manuel Neuer et ses coéquipiers espèrent briser cette mauvaise série et accumuler le plus de certitudes possibles. Une mission qui commence dès ce samedi (21h) entre Rhône et Saône.

Le match France-Allemagne, dont le coup d'envoi sera donné à 21h samedi 23 mars, est à suivre en live commenté sur TF1info. Il est également diffusé en direct sur TF1, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.