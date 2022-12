EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : 14.000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour la finale

Première tenante du titre à atteindre la finale depuis le Brésil en 1998, la France va disputer sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive, la quatrième de son histoire (1998, 2006, 2018 et 2022). L'objectif : réaliser le doublé, ce qui n'a plus été réalisé depuis la Seleção, sacrée en 1958 et 1962, et accrocher une nouvelle étoile sur le maillot frappé du Coq.