EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps en conférence de presse vers 10h

LES CHAMPS FERMÉS MERCREDI ?





Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris, demande la fermeture des Champs-Élysées mercredi soir, à l'occasion de la seconde demi-finale, entre la France et le Maroc, rapporte France Bleu. L'édile juge insuffisant le dispositif prévu, estimant qu'il faut "border le périmètre et quoi qu'il arrive, à partir de 20h, il faut qu'il n'y ait plus d'accès".