EN DIRECT - Portugal-Suisse : face à la Seleçao de Ronaldo, la Nati rêve d'un nouvel exploit

Un duel plus équilibré qu'il n'y paraît. Dernier huitième de finale de ce Mondial 2022, le Portugal croise le fer contre la Suisse ce mardi (20h sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Qualifiée pour les huitièmes de finale avant même le dernier match du premier tour, la Seleçao das Quinas s'est inclinée sur le fil contre la Corée du Sud (1-2). Un revers qui ne doit pas faire oublier toutes les qualités dont les hommes de Fernando Santos ont fait preuve depuis leur arrivée au Qatar.

Si tout n'a pas été parfait sur le plan défensif (4 buts encaissés en 3 rencontres), Cristiano Ronaldo et les siens ont donné de vraies garanties sur le plan offensif (déjà 6 buts marqués). Surtout, l'attaque n'est plus aussi dépendante du rendement de "CR7" - par ailleurs très critiqué en ce début de tournoi. Alors même qu'elle ne semble pas avoir atteint son plein potentiel, les options sont aussi létales que diversifiées, entre la science du caviar de Bernardo Silva et de Bruno Fernandes, la vitesse de Rafael Leao et la créativité de Joao Felix.