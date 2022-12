EN DIRECT - Coupe du monde : la France affronte le Maroc pour tenter de rejoindre l'Argentine en finale

Le Mondial s'approche de son dénouement dimanche. Avec un doublé de Julian Alvarez mardi, l'Argentine a puni la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde et offert à Lionel Messi une nouvelle finale planétaire... contre la France ou le Maroc qui s'affrontent quant à eux ce mercredi. Le match opposant les Bleus aux Lions de l'Atlas est à suivre à 20h en live commenté sur TF1info, et en vidéo et en intégralité sur myTF1.