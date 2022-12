EN DIRECT - Les Argentins de retour à Buenos Aires, les fans vont fêter leurs héros trois étoiles

D'IMMENSES REGRETS





L'enchaînement des retournements de situation "donne encore plus de regrets", se désole Didier Deschamps après la défaite de l'équipe de France contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), en finale de la Coupe du monde. "À 2-0, si on en prend un troisième, il n'y a rien à dire. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure" continue-t-il. "Après, avec beaucoup de courage, de qualité aussi et d'énergie, on les a poussés dans les derniers retranchements. Et puis ça se joue à quoi ? Une occasion à la 120e minute, une frappe sur le pied du gardien. Ensuite, la séance de tirs au but qui reste toujours difficile quand on n'est pas du bon côté", déplore le sélectionneur français.





"On n'a pas tout bien fait mais à l'image de ce que l'on a pu faire dans cette Coupe du monde, on a fait preuve de beaucoup de qualité, d'énergie. Dans ce match, on revient de nulle part. Quand on revient de nulle part, qu'on se rapproche, qu'on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter", estime, amer, "DD".





Visiblement, les Bleus ont abordé cette finale diminués. C'est en tout cas ce qu'explique le technicien sur TF1. "On n'avait pas toutes nos forces et nos énergies pour différentes raisons" mais "on a réussi à renverser une situation qui était très très compromise grâce à de la qualité et au mental", lance-t-il.





"Quand il n'y a pas le Graal au bout, et on n'en était pas loin, cela fait mal. Mais c'est le haut niveau. Il faudra du temps pour digérer", conclut l'ancien coach de l'OM.