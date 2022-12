EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : suivez les informations du mercredi 7 décembre

Le Maroc a sorti mardi l'Espagne aux tirs au but (0-0) pour s'offrir un quart de finale historique au Mondial-2022 où il affrontera le Portugal qui a balayé la Suisse (6-1) et démontré qu'il pouvait y avoir de la vie et de la joie sans Cristiano Ronaldo.

Les deux équipes, qui s'affrontent samedi, sont les seules du Top 8 à n'être jamais entrées en finale d'un Mondial. Angleterre - France également dimanche, et, la veille, Pays-Bas - Argentine et Croatie - Brésil complètent le tableau final.